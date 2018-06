Merkel stemt in met voorstel Macron voor aparte begroting eurozone

Dat zijn ze overeengekomen op hun bilaterale top in het Slot Meseberg, ten noorden van Berlijn. Macron pleitte al langer voor zo'n budget, maar op aandringen van Merkel zal het instrument in de eerste plaats bedoeld zijn om de investeringen in de negentien eurolanden op te krikken en hun economisch beleid meer op elkaar af te stemmen.

Al sinds de zomer van 2017 pleit Macron voor een eurozonebegroting van 'meerdere procenten' van het Europese bbp, goed voor honderden miljarden euro's. Merkel ziet zo'n omvangrijk budget niet zitten omdat ze vreest voor een transferunie, waarbij de minst competitieve eurolanden geen incentives meer zouden hebben om een orthodox beleid te voeren en de Duitse belastingbetaler de dupe zou worden. Maar nu stemt ze dus toch in met een aparte begroting die het investeringsniveau in de eurozone moet opkrikken.

Hoe dat budget moeten worden gefinancierd en hoe groot het zou moeten zijn, zeiden Merkel en Macron niet tijdens hun gemeenschappelijke persconferentie. Die details laten ze over aan hun bevoegde ministers van Financiën. Macron wees er ook op dat de overige zeventien lidstaten van de eurozone nog met het voorstel moeten instemmen.

Merkel en Macron willen ook dat het noodfonds ESM (Europees Stabiliteitsmechanisme) uitgebreid wordt om de euro beter te beschermen tegen toekomstige financiële schokken. Dit is de start 'van het tweede deel van het leven van onze gemeenschappelijke munt', zei Macron.