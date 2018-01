Merkel start nieuwe, cruciale etappe in coalitiegesprekken

Haar CDU en zusterpartij CSU gaan rond de tafel zitten met de sociaaldemocratische SPD. De CDU meldde vandaag op Twitter dat Merkel gelooft dat het zal lukken om opnieuw een grote coalitie te vormen. 'We gaan zeer snel werken, dat hebben we ons voorgenomen', aldus de bondskanselier volgens haar partij.

Er staat voor Merkel veel op het spel, aangezien velen ervan uitgaan dat de gesprekken die vandaag van start gaan en vijf dagen moeten duren, de laatste kans zijn voor Merkel om een stabiele coalitie te vormen. In november sprongen de onderhandelingen tussen CSU/CDU, de groenen en de liberale FDP nog af, waardoor Duitsland al sinds de verkiezingen van 24 september 2017 zonder regering zit.

SPD en CDU hebben in de 12 jaar dat Merkel bondskanselier was, 8 jaar samen geregeerd. Na de verkiezingen verklaarde SPD-voorzitter Martin Schulz echter dat zijn partij in de oppositie zou stappen. Toen de vorige gespreksronde in november mislukte, kwam er echter meer en meer druk te staan op de partij om toch gesprekken te starten met de CDU.

Schulz liet vandaag weten dat een nieuwe Duitse regering Duitsland moet hervormen en moderniseren, en dat op verschillende vlakken: van investeringen in de woningbouw en infrastructuur tot de zorg. De voorzitter herhaalt ook dat hij met een open geest aan de gesprekken begint. 'We trekken geen rode lijnen, maar willen wel zoveel mogelijk de rode politiek in Duitsland voortzetten', zegt hij. Volgens Schulz zal het na vijf dagen duidelijk zijn of SPD wil onderhandelen over het vormen van een coalitie.

Volgens een peiling waarover BBC bericht, denkt een derde van de kiezers dat de gesprekken van vandaag zullen mislukken, terwijl 54 procent vindt dat een hernieuwing van de 'grote coalitie' positief zou zijn voor Duitsland.