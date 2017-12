Merkel roept in nieuwjaarstoespraak Duitse samenleving op tot meer samenhang

'Dat we ons er beter van bewust worden wat ons in het diepste van de ziel samenhoudt, dat we duidelijker beklemtonen wat we gemeen hebben, dat we meer respect hebben voor de andere', zegt Merkel de Duitsers toe te wensen.

Over de moeilijk lopende regeringsvorming zei Merkel dat ze snel een regering op de been wil hebben. 'Want de wereld wacht niet op ons', zei de bondskanselier. De taak van de volgende regering wordt de voorwaarden creëren die ervoor moeten zorgen dat het Duitsland ook in de komende tien à vijftien jaar goed blijft gaan.

Grote uitdagingen worden dan jobs veilig stellen, nieuwe jobs creëren en de digitalisering, maar ook, onder meer, goede zorg, aldus nog Merkel.

Op 7 januari moeten de onderhandelingen met de sociaaldemocraten van de SPD beginnen. Daaruit kan, opnieuw, een grote coalitie komen, of een minderheidsregering geleid door Merkel. Horst Seehofer, leider van Merkels kartelpartner CSU gaf zaterdag nog te kennen dat er ten laatste tegen Pasen een regeerakkoord op tafel moet liggen.