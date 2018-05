Merkel, Poetin en Erdogan willen akkoord met Iran in stand houden

De Amerikaanse president Donald Trump maakte eerder deze week bekend dat de VS zich zullen terugtrekken uit het akkoord dat in 2015 gesloten werd met het land. Duits bondskanselier Angela Merkel noemde dat vrijdag tijdens een toespraak op een congres in de West-Duitse stad Münster 'een reden tot grote zorgen en spijt'. Ze voegde daaraan toe dat het akkoord 'verre van ideaal' was, maar desalniettemin is het 'niet juist om unilateraal een dergelijk akkoord te herroepen'.

'We kiezen ervoor om het multilateralisme te versterken, ook in moeilijke tijden', zei Merkel nog. 'Dat is onze taak nu, dwingender dan ooit.'

De bondskanselier telefoneerde vrijdag ook met de Russische president Vladimir Poetin. Beiden zijn overtuigd dat het akkoord ook na de terugtrekking van de VS overeind moet blijven, en dat omwille van de internationale en regionale veiligheid, zo meldde het Kremlin.

Poetin belde donderdagavond ook met zijn Turkse evenknie Recep Tayyip Erdogan. Zij waren het erover eens dat de Amerikaanse beslissing verkeerd is en 'dat het een diplomatiek succes is dat behouden moet blijven', zeggen bronnen bij het Turkse presidentschap.

Het akkoord met Iran kwam er in 2015 na jarenlange onderhandelingen door de Verenigde Staten, China, Rusland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met het land. Het bepaalt dat Iran zijn nucleaire capaciteit vermindert in ruil voor de opheffing van de meeste internationale economische sancties. De Amerikaanse president Donald Trump maakte dinsdag bekend dat de VS zich zullen terugtrekken uit het nucleair akkoord. Hij kondigde ook aan dat er op termijn opnieuw sancties komen tegen Amerikaanse en buitenlandse bedrijven die handel voeren met dat land.