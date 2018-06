Merkel: 'Migratievraagstuk is 'beslissende test voor Europese cohesie'

Merkel onderstreepte het belang van een collectieve Europese aanpak van het migratievraagstuk. 'Het is belangrijk dat Duitsland niets onderneemt op unilaterale basis en blijft zoeken naar een gemeenschappelijke Europese procedure' op het vlak van asiel, zo onderstreepte Merkel, die zelf over de kwestie ook nog niet op dezelfde golflengte zit als haar minister van Binnenlandse Zaken en CSU-leider Horst Seehofer.

Merkel sprak met Michel over het Europese migratiebeleid op een moment dat Italië, Spanje en Frankrijk ruziën over het lot van het schip Aquarius, dat met 629 migranten aan boord niet mocht aanleggen in Italië en Malta, en nu koers zet naar Spanje. Om de Europese kakofonie nog te versterken, kondigen hardliners als Seehofer en zijn Italiaanse en Oostenrijkse ambtgenoten intussen een 'as van de bereidwilligen' in de strijd tegen illegale immigratie aan.

Het migratievraagstuk wordt een centraal thema op de Europese top die eind juni in Brussel plaatsvindt. Michel lichtte Merkel het Belgische standpunt toe. Dat omvat een hervorming van de Dublinregels over de behandeling van asielaanvragen en een versterking van de controles aan de Europese buitengrenzen, maar ook door Europa georganiseerde oriëntatiecentra voor migranten buiten het grondgebied van de Europese Unie.

Merkel wees dat idee niet van de hand, maar had het eerder over informatiecentra die derdelanders wijzen op de gevaren van migratie. 'Men moet vermijden dat er overal in Afrika punten komen waar men asiel kan aanvragen', stelde de bondskanselier, die net als Michel het belang van steun voor economische ontwikkeling op het zwarte continent in de verf zette.