Merkel kan blijven rekenen op steun partij, Horst Seehofer wil opstappen

Het bestuur van de Duitse christendemocratische partij CDU blijft zich in het conflict met de Beierse zusterpartij CSU achter bondskanselier Angela Merkel scharen. De partijleiding toont zich tevreden over het akkoord dat Merkel vrijdag op de Europese top in Brussel heeft binnengehaald, zo vernam het Duitse persbureau dpa uit partijkringen.

De bondskanselier zal door de partij verder gesteund worden bij haar poging om op Europees niveau een oplossing te vinden voor het migratieprobleem.

Horst Seehofer wil ondertussen zijn functies als minister van Binnenlandse Zaken en voorzitter van de CSU neerleggen. Dat heeft hij zondag in München gezegd tijdens een partijvergadering, zo melden bronnen binnen de partij aan het persagentschap DPA. De christendemocratische partij uit Beieren boog zich urenlang over het migratieakkoord dat tijdens de Europese top van deze week is bereikt.

Het migratiedossier heeft in Duitsland geleid tot een gespannen verhouding tussen de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel en de Beierse zusterpartij CSU. Seehofer wil dat migranten die in Duitsland aankomen worden teruggestuurd naar het Europees land waar ze voor het eerst geregistreerd werden. Merkel pleitte voor een Europese aanpak en kreeg tot aan de Europese top van deze week om een regeling uit te werken met de andere lidstaten van de Europese Unie.

In de nacht van donderdag op vrijdag bereikten de Europese leiders een akkoord om op Europees grondgebied zogenaamde controlecentra in te richten. Daar worden economische migranten van vluchtelingen gescheiden, waarna de vluchtelingen overgebracht kunnen worden naar een andere lidstaat dan die waar ze aan land gegaan zijn. Zowel het openen van zulke centra als het overnemen van vluchtelingen die in een frontlijnstaat als Italië of Griekenland aangekomen zijn, gebeurt op vrijwillige basis.

De CSU-top kwam zondag samen om zich over het akkoord te buigen. Seehofer liet op de vergadering al snel verstaan dat hij niet tevreden is met het akkoord, zeggen bronnen. Uiteindelijk zou de binnenlandminister en partijleider zondagavond te kennen hebben gegeven dat hij beide ambten wil neerleggen.

De fractieleider van de CSU in de Bondsdag, Alexander Dobrindt, liet tijdens de vergadering verstaan dat hij niet akkoord ging met de beslissing van Seehofer, luidt het. Het verzet van Dobrindt werd volgens bronnen met een lang applaus onthaald.

Seehofer is sinds 14 maart de minister van Binnenlandse Zaken in de nieuwe regering van Merkel. Sinds oktober 2008 staat hij al aan het hoofd van de CSU.