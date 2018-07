Merkel kan blijven rekenen op steun eigen partij in conflict met CSU

De bondskanselier zal door de partij verder gesteund worden bij haar poging om op Europees niveau een oplossing te vinden voor het migratieprobleem.

Tijdens de bijeenkomst, waaraan de volledige partijtop deelnam, onderstreepte Merkel ook het belang van de samenwerking met CSU. Ze noemde de huidige crisis tussen de twee traditionele partners een 'zeer ernstige situatie'.

De CDU-top is zondagavond met ongeveer een half uur vertraging bijeengekomen om een oplossing te vinden voor de ruzie met CSU. De Beierse christendemocraten hadden eerder op dag het conflict nog verder op de spits gedreven. CSU-Partijleider Horst Seehofer had zich op een partijbijeenkomst namelijk scherp uitgelaten over het Europees akkoord dat 'niet gelijkwaardig' is aan zijn migratieplan.

Seehofer, die ook minister van Binnenlandse Zaken is, wil dat migranten die in Duitsland aankomen, worden teruggestuurd naar het Europese land waar ze asiel aanvroegen. Bondskanselier Merkel is het daar niet mee eens en pleit voor inspanningen om de instroom van migranten, in coördinatie met andere Europese landen, in te perken.

De EU-landen hadden vrijdag op Merkels initiatief al een akkoord bereikt waarin onder meer melding werd gemaakt van 'controlecentra' om op zee geredde migranten in onder te brengen. Ook komen er aparte deals met verschillende EU-landen.

CDU en CSU proberen zondag om een breuk te vermijden. Als ze geen uitweg uit hun conflict vinden, is het niet uitgesloten dat de Duitse regering van christendemocraten en sociaaldemocraten na zowat honderd dagen ten val komt.

Seehofer heeft aangekondigd dat hij om 23.00 uur een persconferentie zal geven. Aanvankelijk was voorzien dat hij om 19.00 uur een publieke verklaring zou afleggen.