Merkel hoopt op nieuwe regering in april

Merkel legde verklaringen af in haar kiesdistrict Trinwillershagen in de noordoostelijke staat Mecklenburg-Voorpommern, na de marathononderhandelingen tussen haar CDU-CSU-blok en de sociaaldemocraten over het al dan niet opstarten van formele coalitieonderhandelingen. Merkel noemde dat 'de eerste stap in een lang proces.'

Merkel zei dat er op Europees niveau nog veel problemen opgelost moeten worden. Veel problemen hebben nood aan internationale, Europese oplossingen, zei ze. Als voorbeeld noemde ze de betrekkingen met de Verenigde Staten of China, en milieukwesties.