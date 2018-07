Merkel heeft gepraat met Trump over 'migratie en de toekomst van onze commerciële relaties'

'We spreken over militaire uitgaven en handel. We hebben heel goede relaties', aldus Trump voor de pers. 'We hadden een goede vergadering.' De Verenigde Staten hebben volgens de Amerikaanse president een 'geweldige' relatie met Duitsland. Volgens Trump heeft hij het met de bondskanselier gehad over de problemen die de gasleiding Nord Stream 2 stelt.

Delen We zijn goede partners en we willen blijven samenwerken in de toekomst. Angela Merkel, Duits Bondskanselier

Merkel zei tevreden te zijn over de gedachtenwissel met Trump. 'We hebben de kans gehad te praten over kwesties zoals migratie en de toekomst van onze commerciële relaties', zei Merkel. 'We zijn partners, we zijn goede partners en we willen blijven samenwerken in de toekomst', voegde ze eraan.

Woensdagochtend, bij een ontmoeting met NAVO-baas Jens Stoltenberg, had Trump Duitsland nog verweten Rusland te verrijken door Russisch gas aan te kopen. Ook verweet hij Berlijn niet genoeg bij te dragen voor defensie. Merkel had de zware kritiek van Trump al naast zich neergelegd tijdens een korte toespraak bij haar aankomst op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel.