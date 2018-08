Merkel en Macron willen Europese oplossing voor reddingsschepen

Merkel en Macron overlegden vrijdag telefonisch, zo deelde het Elysée, de residentie van de Franse president in Parijs, vrijdag mee. Ook moet Europa gezamenlijk optreden tegen mensensmokkelaars.

Het telefoongesprek kwam er nadat het schip Aquaris met 141 op zee geredde migranten dagenlang moest wachten op toestemming om in een veilige haven te kunnen aanmeren.

Uiteindelijk kon het in Malta aanmeren, nadat Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Portugal en Spanje hadden beloofd de migranten op te nemen.

Merkel en Macron spraken ook over Oekraïne en het conflict in Syrië, meer bepaald de precaire humanitaire toestand in Idlib. Dat is een van de laatste Syrische provincies die niet onder controle staan van het regime van Bashar al-Assad. De twee leiders willen politieke onderhandelingen intensifiëren om een duurzame vrede te bekomen, aldus het Elysée.

Het telefoontje vond plaats daags voor de geplande ontmoeting tussen Merkel en de Russische president Vladimir Poetin in het kasteel Meseberg, nabij Berlijn. Ook daar zullen Oekraïne en Syrië ter sprake komen.