Merkel dringt bij Trump aan op vreedzame oplossing voor conflict Noord-Korea

Merkel en Trump wisselen maandagavond per telefoon gedachten uit over nieuwe sancties die de VN-Veiligheidsraad volgende week zou kunnen nemen tegen Pyongyang. Merkel engageerde zich ertoe zich binnen de EU daarvoor in te zetten.

Het doel blijft wel om een vreedzame uitweg uit het conflict te vinden, benadrukte regeringswoordvoerder Steffen Seibert in Berlijn. Noord-Korea moet ertoe worden aangezet om geen verdere schendingen van het internationaal recht te plegen, klinkt het nog.

De Amerikaanse minister van Defensie James Mattis had Noord-Korea zondag nog gewaarschuwd dat elke bedreiging van de Verenigde Staten of hun bondgenoten een 'massale militaire reactie zal krijgen, die zowel efficiënt als verpletterend' zal zijn. Hij benadrukte ook dat de VS 'niet uit zijn op de totale vernietiging van een land', maar wel 'veel opties hebben om dat te doen.'