'Mensensmokkelaar gooit tientallen migranten in zee in Jemen'

'Een smokkelaar heeft deze ochtend meer dan 120 migranten uit Somalië en Ethiopië verplicht om in een woelige zee te springen. Dat gebeurde voor de kust van Jemen, ter hoogte van de provincie Shabwah', staat in een persbericht van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). De organisatie baseert zich op getuigenissen van overlevenden. Kort na het drama werden tijdens een routinepatrouille de lichamen van 29 mensen gevonden op het strand. Dokters hebben ook een 27-tal overlevenden medische zorgen toegediend. Er zijn ook nog een 22-tal mensen vermist. Het gaat om jonge mensen, de gemiddelde leeftijd op de boot zou amper 16 jaar zijn geweest.

'De overlevenden hebben ons op het strand verteld dat de smokkelaar hen in zee duwde, omdat hij dacht autoriteiten te hebben opgemerkt aan de kustlijn', aldus Laurent de Boeck, hoofd van de missie van de IOM in Jemen. 'Ze hebben ons ook verteld dat de man intussen teruggekeerd is naar Somalië om er zijn business voort te zetten (...) en andere migranten op te halen naar Jemen'. De Boeck noemde de praktijk 'schandalig en onmenselijk'.

'Tev eel jongeren betalen de smokkelaars met de valse hoop op een betere toekomst'. In Jemen heerst een burgeroorlog, maar toch zijn er sinds begin dit jaar al zo'n 55.000 migranten uit de Hoorn van Afrika aangekomen. De meerderheid zijn minderjarigen uit Somalië en Ethiopië, op de vlucht voor geweld en armoede. De meesten reizen door naar de Golfstaten.