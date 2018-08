Mens leeft gemiddeld jaar korter door luchtvervuiling

De onderzoekers keken naar vervuiling met fijnstof kleiner dan 2,5 micrometer (PM2,5). Deze deeltjes kunnen diep in de longen terechtkomen. Het inademen van dit fijnstof wordt geassocieerd met een hoger risico op hart- en vaatproblemen, ademhalingsproblemen en kanker. De vervuiling is vooral afkomstig van elektriciteitscentrales, auto's en vrachtwagens, landbouw en de industrie.

India en China

De onderzoekers kwantificeerden voor 185 landen de nationale impact op de levensverwachting, en die op wereldwijde schaal. 'Dat luchtvervuiling wereldwijd doden veroorzaakt, wisten we al', zegt Joshua Apte van de University of Texas in Austin. 'Wat we ontdekt hebben is dat het effect op ons overleven groot is: gemiddeld een jaar wereldwijd.'

Aangezien er ook andere factoren zijn die negatieve invloed hebben op de levensverwachting van mensen, is een jaar veel, zegt hij. 'Het is bijvoorbeeld meer dan het voordeel dat we zouden behalen als we een kuur zouden vinden voor zowel long- als borstkanker. In landen zoals India en China zijn de gevolgen van betere luchtkwaliteit voor ouderen aanzienlijk. Als er geen luchtvervuiling meer zou zijn in Azië, zouden 60-jarigen van nu 15 tot 20 procent meer kans hebben om 85 jaar of ouder te worden.'