Meerdere doden en gewonden bij ontploffing concertzaal in Manchester

Bij een incident op maandagavond in de Manchester Arena in de gelijknamige stad in het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere doden en gewonden gevallen, meldt de politie van Greater Manchester op Twitter. Volgens de Britse wegpolitie gaat het om een explosie in de foyer van het concertgebouw. Op sociale media maakten mensen gewag van een luide knal net na een optreden.

Police statement on incident at Manchester Arena pic.twitter.com/gaKASukx9a -- G M Police (@gmpolice) 22 mei 2017

Volgens de eerste getuigenissen in de Britse media was na afloop van een concert één luide knal te horen. Een aanwezige postte op Twitter een opname van de chaos in de concertzaal:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY? pic.twitter.com/pJbUBoELtE -- ?? (@hannawwh) 22 mei 2017

De politie herhaalde nog eens de oproep die ze een half uur eerder ook al deed, om de omgeving van de arena te vermijden. Later volgen meer details over de slachtoffers, klonk het nog.

Maandagavond vond in de Manchester Arena een concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande plaats.