Meerdere doden bij grote schietpartij tijdens een videogametornooi in Florida

De dader bij de schietpartij op een videogametoernooi in Jacksonville, in de Amerikaanse staat Florida, heeft alleen gehandeld. 'We hebben één verdachte in deze zaak. De man is ter plekke overleden', aldus de sheriff van Jacksonville, Mike Williams. 'Het gaat om een witte man en op dit moment proberen we zijn identiteit te bevestigen.'

Williams bevestigt dat er 'doden en gewonden' zijn gevallen, maar dat op dit moment nog geen aantallen kunnen worden gegeven. Lokale media spraken eerder al over minstens vier doden en elf gewonden.

De schietpartij gebeurde in de GLHF Game Bar in het winkelcentrum The Jacksonville Landing. Daar vond een officieel toernooi plaats van het American Football-game Madden NFL 19, dat door spelontwikkelaar Electronic Arts (EA) was georganiseerd. Het evenement werd gelivestreamd op het internet.

'Dit is een afschuwelijke situatie', reageerde EA al op Twitter. 'Ons diepste medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.'