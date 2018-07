Meer garanties voor toepassing van euthanasie in woonzorgcentra

In 2017 kregen 2.309 mensen euthanasie. Van die groep waren er 909 ouder dan 80 jaar. Kanker blijft de grootste aanleiding om euthanasie te vragen, maar polypathologie (het lijden aan verschillende (ouderdoms)kwalen) komt op de tweede plaats. Het is bij mensen ouder dan 80 jaar zelfs in 70 procent van de gevallen de aanleiding om euthanasie te vragen. Het aantal gevallen van euthanasie in woonzorgcentra stijgt. Steeds meer woonzorgcentra respecteren daarin ook de wens van de ouderen.

Maar er blijven probleemgevallen. In sommige extreme gevallen moet een oudere verplaatst worden om zijn euthanasie te bekomen. 'Het zijn schrijnende situaties die mensonwaardig zijn en diepe wonden slaan bij de overlevende familieleden', zegt Vlaams parlementslid Freya Saeys. Zij is dan ook erg tevreden dat er in het nieuwe woonzorgdecreet, dat de Vlaamse regering vorige week heeft goedgekeurd, extra garanties staan voor het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners van woonzorgcentra.

Zo staat in de memorie van toelichting van het decreet dat woonzorgcentra geen bewoners mogen ontslaan of weigeren op te nemen omdat die bewoner een beroep zou willen doen op euthanasie. 'Ook niet indien het woonzorgcentrum of de coördinerend arts gewetensbezwaar zou hebben bij de toepassing van euthanasie. De vrije keuze van arts betekent dat geen enkel woonzorgcentrum dit kan verhinderen', legt Saeys uit. Zij spreekt van 'een stap naar sterkere garanties voor de bewoners'.