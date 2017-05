Meer dan zes op de tien Fransen tevreden over Macron

De enquête werd telefonisch afgenomen op 19 en 20 mei, bij een representatieve steekgroep van 973 stemgerechtigde Fransen. Twaalf procent gaf aan "zeer tevreden" te zijn, 50 procent was "eerder tevreden."

Ter vergelijking, de populariteitsgraad van François Hollande aan de start van zijn mandaat was 61 procent (mei 2012), die van Nicolas Sarkozy 65 procent (mei 2007) en die van Jacques Chirac 51 procent (mei 2002).

Twintig procent van de bevraagden zei "eerder ontevreden" te zijn over hun nieuwe president, en elf procent zelfs "zeer ontevreden". Zeven procent van de bevraagden had geen mening.

Gevraagd naar de mening over premier Edouard Philippe zei in totaal 55 procent van de ondervraagden "tevreden" te zijn, waarvan vijf procent "zeer tevreden" en 50 procent "eerder tevreden." Achttien procent was "eerder ontevreden", zes procent "zeer zeer ontevreden", en 24 procent "ontevreden." Een vijfde van de respondenten had geen mening.

Voorganger Bernard Cazeneuve kon bij zijn start rekenen op een populariteitsgraad van 51 procent (in december 2016), Manuel Valls van 58 procent (in april 2014), Jean-Marc Ayrault van 65 procent (in mei 2012) en François Fillon van 62 procent (mei 2007).