Meer dan tweehonderd migranten gered sinds woensdag voor Spaanse kust

Een deel van migranten is naar havens in Andalusië gebracht, waar ze zaterdagvoormiddag aankwamen. Een woordvoerder van de reddingsdiensten zei dat "ze het goed stellen" en er geen gewonden zijn. Een ander deel werd op zee uit kleine bootjes gehaald, voor de kust van Almeria en Murcia, in de Straat van Gibraltar en aan de Balearen.

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie zijn er tussen 1 januari en 11 april duizend personen in Spanje aangekomen via de zee. In Italië en Griekenland gaat het om een veelvoud.