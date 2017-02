Meer dan twee derde van Fransen wil iemand anders als rechtse presidentskandidaat

Van de Fransen wil 69 procent een andere rechtse kandidaat. Alleen binnen de aanhang van Les Républicains zegt 58 procent Fillon te willen behouden als kandidaat voor het Elysée.

Slechts 29 procent van de ondervraagden denkt dat Les Républicains de stembusslag gaan winnen met Fillon als kandidaat. Meer dan de helft (57 procent) pronostikeert wel een overwinning met een andere kandidaat.

Zestig procent van de aanhang van Les Républicains ziet een overwinning van Fillon dan weer wel zitten.

Ingeval er een plan B komt, denkt 33 procent van de Fransen dat Alain Juppé de meest geschikte kandidaat is. Maar die heeft zo'n scenario al uitgesloten. Daarna komt ex-president Nicolas Sarkozy met dertien procent.

Ver daarachter zijn er nog François Baroin, Xavier Bertrand en Laurent Wauquiez. Maar 37 procent van de Fransen ziet geen van hen allen zitten.

Institutionele staatsgreep van links

Fillon zou intussen in een besloten zitting met parlementsleden van de Republikeinen gezegd hebben dat hij het slachtoffer is van "een institutionele staatsgreep van links", zo berichten Franse media.

Fillon is de voorbije dagen zwaar onder vuur komen te liggen, omdat hij zowel zijn echtgenote als verschillende van zijn kinderen goedbetaalde, maar inhoudsloze functies in het parlement zou hebben bezorgd. Het satirische tijdschrift Le Canard Enchainé bracht het schandaal aan het licht.

Het gevolg is dat Fillon, die eerder nog als favoriet werd bestempeld, het steeds moeilijker heeft in de peilingen. Hij zou met Emmanuel Macron strijden voor de tweede plaats, achter Marine Le Pen (FN), blijkt woensdag uit een peiling van Les Echos.

Mogelijk overleeft Fillon dus de eerste ronde niet. Hij riep zijn medestanders woensdag op om nog even geduld te hebben. "Binnen veertien dagen kennen we het resultaat van het onderzoek (van het parket, red.)", klonk het.

Plan-B

Verschillende Franse media speculeren intussen dat Les Républicains aan een plan-B werken, waarbij dus een nieuwe presidentskandidaat naar voren zou worden geschoven. François Baroin, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez en Alain Juppé zijn de meest geciteerde kanshebbers.

Volgens nieuwszender BFMTV verhoort de politie woensdag nu ook Marc Jouland, de plaatsvervanger in het parlement van François Fillon toen die premier was. Le Canard Enchaîné had geschreven dat Penelope Fillon ook zogezegd parlementair medewerkster van Joulard zou zijn geweest.

Later op de dag heeft François Fillon gezegd dat hij het "slachtoffer van lasterlijke aantijgingen" over het werk van zijn vrouw is. "Al dertig jaar werkt mijn echtgenote met mij (..) ik ben kandidaat voor het presidentschap, zo citeerde BFMTV de rechtse politicus volgens wie veertig miljoen Fransen voor hem als kandidaat hebben gekozen, wat een "democratische keuze" was. "Indien men mij in moeilijkheden heeft willen brengen, dan had men dat eerder moeten doen", aldus Fillon die zei "tot het einde door te gaan".

"Ik heb steeds de wet geëerbiedigd", zei de politicus die eraan toevoegde op het Salon van de Bedrijfsleiders geen enkele vraag te willen beantwoorden. "Ik heb aan de rechters en de justitie geantwoord. Het is aan hen om de waarheid te zeggen. Men kan niet een kandidaat(-president) in dergelijke omstandigheden gegijzeld laten".