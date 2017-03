'Meer dan met anti-islampraat oogst Wilders succes met gewone mensentaal'

'Wie weet gaan we jullie Belgische record regeringsformatie aanvallen', zo grinnikte PvdA-ideoloog René Cuperus recent in Knack. Dat is nog heel voorbarig, maar het ziet er wel naar uit dat de Nederlandse parlementsverkiezingen, aanstaande woensdag 15 maart, de spannendste en mogelijk de ingrijpendste in jaren worden.

