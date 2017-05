Meer dan honderd burgerdoden in Syrië bij aanval door internationale coalitie

De bombardementen gebeurden in de door IS gecontroleerde plaats Mayadin, zegt het observatorium. Er zou ook een bestuursgebouw geraakt. Daarbij kwamen tien IS-strijders om. De meeste slachtoffers zijn Syriërs en Marokkanen.

De internationale coalitie, waar ook België deel van uitmaakt, voert al sinds september 2014 luchtaanvallen uit op IS in Syrië en Irak. Volgens de ngo Airwars, die de luchtaanvallen van de coalitie van nabij opvolgt, maakt ze almaar meer burgerslachtoffers. In maart en april van dit jaar zou het om het hoogste aantal sinds het begin van de aanvallen.