Meer dan helft volwassenen is zwaarlijvig of obees in OESO-landen

Meer dan een op de twee volwassenen en een kind op de zes heeft overgewicht of is obees in de OESO-landen. Dat zegt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) donderdag in een persbericht. Het economisch samenwerkingsverband groepeert 35 landen.

De Amerikaanse bevolking telt het hoogste aantal mensen met overgewicht (38,2 procent) tegenover Japan, waar dat het laagste (3,7 procent) is. In 2015 kampte in ons land 18,6 procent van de mensen ouder dan vijftien jaar met overgewicht, wat iets minder is dan het gemiddelde in de OESO-landen (19,5 procent).

Volgens het rapport zijn het opleidingsniveau en het socio-economische milieu de bepalende factoren om al dan niet overgewicht te krijgen. "Volwassenen met een lager opleidingsniveau hebben een groter risico op zwaarlijvigheid en obesitas. We zien dat iets vaker voorkomen bij vrouwen", aldus het rapport.

De OESO voorspelt dat in 2030 het aantal zwaarlijvigen nog zal stijgen in de VS, Mexico en het Verenigd Koninkrijk. In Italië en Korea zou dat dalen.