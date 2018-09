Meer dan 8.000 deelnemers aan extreemrechtse mars en tegenbetoging in Chemnitz

De mars tegen immigratie telt ongeveer 4.500 deelnemers. Die betoging is opgezet door de extreemrechtse partij AfD en door de antimoslimbeweging Pegida. Ook aanhangers van de rechtse groep Pro Chemnitz stappen mee op. De betogers dragen spandoeken met opschriften als 'Wij zijn het volk' en 'Merkel moet weg'.

Bij een betoging tegen geweld en racisme zijn er dan weer 3.500 deelnemers. Zij protesteren in de buurt van de Johanniskirche onder de slogan 'Chemnitz nazi-vrij'. De politie is massaal aanwezig om de manifestaties in goede banen te leiden.

De extreemrechtse optocht, die met vertraging was vertrokken, moest in de loop van de avond, ondanks luid protest, vroegtijdig worden afgebroken. Ter hoogte van het Karl Marx-monument kregen de betogers te horen dat ze de plek moesten verlaten. Het verzoek van de politie werd genegeerd door heel wat betogers, die zich ook vijandig opstelden tegenover de politie.

Nog volgens de politie hadden verschillende tegenbetogers eerder geprobeerd om het parcours te betreden. 'Onze agenten werden ten dele gedwongen om onmiddellijke dwang te gebruiken', zegt de politie van de deelstaat Saksen op Twitter. 'Nogmaals onze oproep: blijf alsjeblieft geweldloos.'

Hoewel alle protesten officieel afgelopen zijn, blijven uit beide kampen betogers ter plaatse.

De protesten in de Oost-Duitse stad ontstonden nadat een 35-jarige Duitser zaterdagavond werd doodgestoken door migranten. Een Syriër en een Irakees zijn aangehouden. Volgens het openbaar ministerie handelden ze niet uit wettige zelfverdediging. Zondag en maandag waren extreemrechtse betogingen uitgemond in rellen en in geweld op migranten.