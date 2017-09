Meer dan 400.000 Rohingya gevlucht van Myanmar naar Bangladesh

Er hebben nu al meer dan 400.000 Rohingya Myanmar ontvlucht richting Bangladesh. Dat meldt het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR. De vluchtelingenstroom kwam drie weken geleden op gang na het overheidsgeweld tegen de moslimminderheid in het oosten van het overwegend boeddhistisch Myanmar. 'Volgens onze schattingen hebben 409.000 rohingya Bangladesh bereikt,' aldus de woordvoerder van het VN-vluchtelingenagentschap UNHCR.

Delen Het gaat hier overduidelijk om een etnische zuivering Amnesty International

Volgens mensenrechten-ngo Amnesty International leggen de Myanmarese veiligheidsdiensten en milities in het noorden van de deelstaat Rakhine volledige Rohingya-dorpen in de as. Ook schieten ze blindelings op mensen die trachten te vluchten, meldde AI donderdag op basis van nieuwe bewijzen. 'Het gaat hier overduidelijk om een etnische zuivering', klonk het.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres vroeg deze week de autoriteiten woensdag om het geweld in Rakhine onmiddellijk te stoppen en de rechten van de Rohingya te respecteren.

Aung San Suu Kyi, regeringsleider in Myanmar en gewezen winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, kreeg de voorbije weken de hele internationale gemeenschap over zich heen omdat ze zich niet uitspreekt over de situatie van de moslimminderheid in het westen van het land. Ze won in 1991 de Nobelprijs voor haar jarenlange verzet tegen de Myanmarese junta.