Meer dan 200 betogers opgepakt na rellen in Hamburg

Na nog een nacht van geweld waren de stadsdiensten in Hamburg deze ochtend druk in de weer met de opkuis. Relschoppers hebben supermarkten en winkels geplunderd, staken vuilniscontainers in brand en vielen politiewagens aan. Een politiewoordvoerder werd aangevallen en moest vluchten in een ziekenwagen. Volgens hem heeft de Hamburgse politie "nooit eerder zo'n niveau van haat en geweld" meegemaakt.

Oorlogszone

Het begon als protest tegen de G20-top, maar draaide uit op gevechten met de politie. Het zware geweld wordt in Duitsland uit verschillende hoeken veroordeeld. CDU-politicus Armin Schuster sprak van "haast terroristische geweldorgiën". Hamburg leek wel een oorlogszone, zeggen anderen.

Een van de belangrijkste initiatiefnemers van de protesten tegen de G20-top heeft zich gedistantieerd van het geweld. Volgens Andreas Blechschmidt is het protest "een eigen leven gaan leiden". Het protest moest duidelijk maken dat de G20-leiders verantwoordelijk zijn voor oorlog en honger in de wereld. "Het gaat niet om brand stichten in winkels of auto's van bewoners", zegt hij.

Later vandaag worden opnieuw 100.000 mensen verwacht voor twee grote protestbetogingen. Volgens de politie kan nieuw geweld daarbij niet uitgesloten worden