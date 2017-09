Meer dan 14.000 bewoners vluchten voor mogelijke vulkaanuitbarsting op Bali

Zij worden ondergebracht in noodonderkomens in scholen, sporthallen en in de open lucht. Een woordvoerder van de nationale rampenbestrijdingsautoriteit zegt dat sinds vrijdagavond het hoogste alarmniveau geldt. Er zijn ongeveer 10.000 hulpverleners gemobiliseerd om te helpen bij de evacuatie van dorpen.

In de nabije omgeving rond de Mount Agung wonen zo'n 80.000 mensen. De berg is geliefd bij buitenlandse wandelaars. De vulkaan barstte het laatst uit in 1963 en 1964. Er stierven toen ongeveer 1.500 mensen. In Indonesië zijn er zowat 130 actieve vulkanen