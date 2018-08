Meer dan 100 Amerikaanse kranten klagen donderdag Trumps retoriek tegenover de pers aan

'Zaterdag hadden we al meer dan 100 publicaties die willen deelnemen, en ik veronderstel dat dat aantal nog zal oplopen', zegt Marjorie Pritchard van Boston Globe tegen nieuwszender CNN. 'De respons is overweldigend geweest. We hebben wat grote kranten, maar het zijn vooral kleinere publicaties, die allemaal enthousiast zijn om zich tegen de aanval van Trump tegen de journalistiek te verzetten.'

De kranten zullen allemaal een eigen editoriaal schrijven. Het is dus niet zo dat ze allemaal dezelfde tekst zullen publiceren. 'De impact van de aanval van Trump op de journalistiek ziet er anders uit in Boise dan in Boston. Onze woorden zullen anders zijn, maar we zijn het er op zijn minst over eens dat dergelijke aanvallen alarmerend zijn', aldus Pritchard nog.

Trump is steeds erg kritisch geweest tegenover 'fake news', maar de journalisten hebben de afgelopen weken een escalatie gemerkt van die vijandigheid. Zo zegt Trump steeds vaker dat de media 'the enemy of the people' zijn, geeft hij steeds minder mogelijkheden aan de pers om vragen te stellen, en als hij wel voor de journalisten verschijnt, weigert hij steeds vaker vragen van bepaalde journalisten te beantwoorden.

Critici hebben de journalisten van het Witte Huis opgeroepen om zich te verenigen tegen Trump. Onlangs nog protesteerden verschillende media tegen het toegangsverbod voor CNN-journaliste Kaitlan Collins nadat ze een kritische vraag had gesteld.