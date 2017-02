Meer dan 1.750 migranten gered voor Libische kust

Donderdag werden bij vijf verschillende operaties bijna 450 mensen gered. Woensdag werden er 1.300 gered van dertien verschillende boten, aldus de Italiaanse kustwacht. Honderd mensen werden onder meer gered door het schip Aquarius, van SOS Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen, onder wie zeven vrouwen en 41 niet-begeleide minderjarigen, aldus de ngo's op Twitter.

In januari kwamen in Italië, zonder de 1.750 migranten van woensdag en donderdag, in totaal al 4.480 mensen aan, terwijl in dezelfde periode 220 mensen stierven op zee, aldus de Verenigde Naties. Vorig jaar kwamen in het Zuid-Europese land meer dan 180.000 migranten aan, een absoluut record. Bijna 4.500 mensen overleefden vorig jaar de overtocht niet.

Europese top

De reddingsoperaties vonden plaats op het moment dat op Malta de voorbereidingen plaatsvinden voor een Europese top die vooral zal draaien rond de vluchtelingencrisis en het Europees project om Libië te ondersteunen in haar strijd tegen de mensensmokkelaars. Europees president Donald Tusk heeft donderdag verklaard dat het "tijd wordt om de doorgang te sluiten" tussen Libië en Italië, en dat dat doel "binnen handbereik" ligt. Hij stelde ook dat de Europese Unie had "laten zien dat ze in staat was om de migratieroutes te sluiten", verwijzend naar het akkoord dat in 2016 werd afgesloten met Turkije dat de aankomst van migranten op de Griekse eilanden aanzienlijk had doen afnemen.

Fayez al-Sarraj, de Libische leider van de regering van nationale eenheid, liet weten dat zijn regering bereid is om mee te werken in de strijd tegen de netwerken van mensensmokkelaars. Hij drukte wel uit dat hij hoopt "dat de mechanismen van de Europese Unie om Libië daarmee te helpen meer concreet worden", en haalde de "zeer kleine" financiële bijdragen aan.