Meer Belgisch geld voor Europa na brexit? 'Voorbarige vraag', zegt Michel

'Dat is een voorbarige vraag', zo reageerde hij vrijdag bij aankomst op een Europese top van staatshoofden en regeringsleiders over de toekomst van de Europese begroting.

Brexit

De leiders snijden op een informeel onderonsje aan het Schumanplein voor het eerst de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie na 2020 aan. Dat wordt een moeilijk debat. Niet enkel slaat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk een gat van 12 tot 15 miljard euro in de begroting, de Europese Commissie claimt ook extra geld om nieuw beleid op domeinen als migratie, defensie en veiligheid te financieren.

Moet de Europese begroting dan ook groter worden? 'Dat is niet noodzakelijk mijn visie. Het gaat mij niet enkel om het bedrag, maar ook over prioriteiten. Wat is de efficiëntie? Hoe is het mogelijk om beter uit te geven?', reageerde Michel. Vragen over de omvang van de begroting bestempelt de premier als 'voorbarig'.

In het Europees Parlement breekt Gérard Deprez (MR), partijgenoot van Michel, een lans voor een grotere begroting. Coalitiepartner N-VA vinden dan weer dat het budget moet krimpen na het vertrek van de Britten. 'Het is heel logisch dat in de verschillende lidstaten, ook in België, een democratisch debat plaatsvindt in het parlement en de regering. Maar dit is enkel het begin van het debat', klonk het bij Michel.

Lidstaten

Verwacht wordt dat de onderhandelingen pas na de Europese verkiezingen van volgend jaar in een ultieme fase zullen belanden. De Nederlandse premier Mark Rutte maakte alvast duidelijk dat zijn land, dat meer afdraagt aan de Europese begroting dan het eruit ontvangt, geen extra geld wil ophoesten. 'Ik vind dat we al behoorlijk wat besteden. Daar zijn ook goede redenen voor, maar het gaat er nu om binnen de bestaande budgetten geld vrij te maken voor moderne zaken, zoals de bewaking van de buitengrenzen, innovatie en cybercrime', stelde Rutte, die steun vindt bij Oostenrijk en Zweden.

Landen als Duitsland en Frankrijk, de grootste donateurs van de begroting, lijken wel bereid om een inspanning te doen. De oostelijke en zuidelijke lidstaten, die netto meer ontvangen dan bijdragen, hebben ook baat bij een grotere begroting.

In landen als Polen en Hongarije bestaat wel ergernis over de voorwaarde van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, die de toegang tot Europese steunfondsen wil koppelen aan respect voor de Europese waarden en de bereidheid om vluchtelingen te integreren.

Hertoginnedal

Michel nam donderdagavond op Hertoginnedal alvast de temperatuur op bij twaalf andere Europese leiders, onder wie de chefs van de grote lidstaten.

'De bedoeling was om beslissingen voor te bereiden. Het is zeer belangrijk om goed te begrijpen wat de prioriteiten en moeilijkheden van iedereen zijn', aldus Michel, die verzekerde dat de bazen van de Europese instellingen, Donald Tusk en Jean-Claude Juncker, goed geïnformeerd waren over het onderonsje op Hertoginnedal.

Michel had het over 'een uitzonderlijk initiatief' dat 'bijzonder nodig, nuttig en interessant' was. Of de premier daarmee uiting geeft aan bepaalde Europese ambities? 'Dat is zeker niet aan de orde. Ik voel me zeer goed in mijn job in België', besloot de regeringsleider.