Mediahuis mag moeder Telegraaf overnemen

Voor de lezer verandert er niets, zo stelt de mededingingswaakhond. "De overname van TMG door Mediahuis heeft geen gevolgen voor de dagbladen. De kranten blijven bestaan.''

Als TMG wordt overgenomen, ontstaat er één bedrijf met enkele grote Nederlandse landelijke kranten: NRC Handelsblad, nrc.next en De Telegraaf. Die hebben echter elk hun eigen publiek. Lezers stappen vrijwel niet over tussen deze landelijke kranten, aldus ACM. Om TMG is al maanden een overnamestrijd aan de gang.

Om TMG is al maanden een overnamestrijd aan de gang. De Nederlandse mediamagnaat John de Mol van Talpa wil het bedrijf ook inlijven en heeft de handdoek nog altijd niet in de ring gegooid. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel is iets hoger dan de 6,00 euro die Mediahuis samen met VP Exploitatie neertelt, maar die laatste twee beschikken samen al over een kleine 60 procent van de aandelen.

Mediahuis en VP Exploitatie, het investeringsbedrijf van de familie Van Puijenbroek, hebben hun bod op TMG vorige maand ook al officieel gelanceerd. Aandeelhouders krijgen in eerste instantie tot en met 15 juni de tijd om hun stukken aan te bieden. De partijen willen de overname in juli afgerond hebben.

"Door de goedkeuring van de overname door de ACM is aan een belangrijke voorwaarde voor het gestand doen van het bod voldaan, de goedkeuring door de mededingingsautoriteiten", reageren Mediahuis, VP Exploitatie en TMG in een gezamenlijk persbericht. Ze herhalen dat ze met de combinatie Mediahuis-TMG willen komen tot "een toonaangevend multimediabedrijf, dat op lange termijn succesvol blijft op de Nederlandse en Belgische markt".