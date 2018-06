May wint belangrijke stemming in parlement over douane-unie

Daarnaast wezen de parlementsleden ook plannen af om het land in de Europese eengemaakte markt te behouden. In het Lagerhuis stemden de volksvertegenwoordigers met 325 tegen 298 tegen het amendement, dat het Hogerhuis had toegevoegd aan de wet.

Theresa May had beloofd een nieuwe 'douaneregeling' te zoeken in een compromis voor de stemming plaatsvond.

Dinsdag werd ook al gedebatteerd over de wet die de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie moet organiseren. Toen stemden de volksvertegenwoordigers met bijna dezelfde verhouding tegen een amendement dat het parlement een vetorecht had gegeven over het akkoord dat de Britse regering met de Europese Unie moet sluiten.