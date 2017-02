'May kan erop rekenen dat Trump haar een goede deal gunt, als breekijzer om de EU verder uiteen te wrikken'

De snelheid waarmee premier Theresa May zich naar het Witte Huis haastte om Donald Trump te feliciteren met zijn 'schitterende overwinning' viel niet bij alle Britten in goede aarde. Zowel de kwaliteitskrant The Guardian als de tabloid The Sun vergeleek haar met een poedel. Zoals Tony Blair in 2003 de poedel van George W. Bush werd genoemd, voor de manier waarop hij de Amerikaanse president gedwee volgde in de oorlog met Saddam Hoessein en Irak. Het zakenblad The Economist vergeleek de tocht van May naar Washington zelfs met een bezoek van moeder-overste aan een fotoshoot van Playboy.

...