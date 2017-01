May gaat voor harde brexit: 'Beter geen handelsdeal met EU dan een slechte'

'De Britten stemden voor verandering en een betere toekomst voor ons land. Dat deden ze met open ogen, accepterend dat de weg ernaartoe soms onzeker zou zijn', opende de Britse premier Theresa May haar brexitspeech, waarin ze vriendelijk was voor de Europese Unie. May verzekerde dat ze de EU niet ontmanteld wil zien en dat ze wil dat de Unie slaagt. 'We zullen jullie goederen kopen, de onze aan jullie verkopen, zo vrij mogelijk met jullie handelen om ervoor te zorgen dat we allemaal veiliger en welvarender zijn.'

Verder was May formeel: op het einde van de rit wil ze 'niets dat ons half in en half uit de Europese Unie laat'. 'We zoeken niet naar een model dat andere landen al volgen', waarmee ze verwees naar Noorwegen of Zwitserland. Een harde brexit dus.

Migratie

Groot-Brittannië wil weer de migratie controleren en dat gaat niet samen, zo sprak May, met het vrij verkeer van personen. Wel wil ze de rechten blijven garanderen van EU-burgers die nu al op Britse bodem wonen en vice versa.

Parlement

Het Britse parlement zal mogen stemmen over de finale brexitdeal, zegt May. Op dit moment loopt er nog een procedure voor het Supreme Court van een aantal burgers tegen de Britse regering, die vinden dat het parlement ook haar zegen nog moet geven over de opstart van de brexit.

Vrijhandel

Qua handel wil May een 'ambitieus vrijhandelsverdrag', zonder lid te blijven van de vrije markt. Ze wil dat Britse producten vrij op de Europese markt kunnen komen en wil een douanedeal sluiten. Opvallend: tijdens de brexitcampagne zei May nog dat het geen goede zaak zou zijn om de Europese eenheidsmarkt te verlaten. Nu klonk het dat de Britten beter af zijn 'met geen deal dan met een slechte deal'.

Douane-unie

Een volledig lidmaatschap van de Europese douane-unie zou de Britten verhinderen om afzonderlijk handelsdeals te sluiten, klonk het. Tegelijk gaf May aan wel degelijk een douanedeal te willen sluiten met de Europese Unie en vroeg ze dat Britse producten zonder extra te betalen de Europese markt in konden. Het wordt afwachten hoe May dat concreet wil verwezenlijkt zien.

Overgang

Niemand is gebaat bij een klif, zegt May. Ze pleit dan ook voor een transitieperiode om de verschillende aspecten van de brexit te implementeren. Voor de verschillende aspecten van de uitstap kan die transitie verschillen in lengte.