May: Brexit-vooruitgang in 2018 zal Britten 'fierheid' teruggeven

De Brexit-onderhandelingen over de scheiding tussen Brussel en Londen gaan komend jaar een nieuwe fase in. Groot-Brittannië maakt zich zo op om de Europese Unie in maart 2019 te verlaten.

Theresa May zei dat 2017 een jaar was waarin Groot-Brittannië vooruitgang boekte. Zo werd een akkoord bereikt over de kostprijs van de scheiding met de Europese Unie, over Noord-Ierland, en over de rechten van EU-burgers, na afloop van de eerste onderhandelingsfase.

'Ik denk dat 2018 een jaar van hernieuwd vertrouwen kan zijn voor ons land', zei de premier. 'Een jaar waarin we mooie vooruitgang zullen maken om te komen tot een succesvolle Brexit, een economie die klaar is voor de toekomst, en een samenleving die sterker en rechtvaardiger is voor iedereen.'

'Het is cruciaal om van de Brexit een succes te maken, maar dat is niet onze enige ambitie', zei May. De Britse premier zei dat ze 'een evenwichtige benadering' wou van de overheidsuitgaven.

Ze wil de Britse schuld verminderen, maar ook blijven investeren in onderwijs, ziekenhuizen en publieke gezondheidszorg. Op internationaal vlak zal Groot-Brittannië actief zijn in de strijd tegen extremisme, klimaatverandering en plastiek afval in de oceanen.