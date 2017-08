Mattis bevestigt dat hij op dezelfde lijn staat als Trump

Mattis benadrukte woensdag dat een diplomatieke oplossing nog steeds mogelijk was voor het conflict met Noord-Korea, terwijl Trump verklaarde dat praten met Noord-Korea 'niet de oplossing' was. Het leek er op dat de violen in Washington niet gelijkgestemd waren. '"Diplomatiek" kan economische sancties betekenen, sancties van de VN, dat is niet alleen praten. Ik heb de president niet tegengesproken. We spreken niet met de Noord-Koreanen op dit moment', aldus Mattis in het Pentagon.

'Ik ben akkoord met de president. We zouden niet moeten praten met een land dat raketten afschiet boven Japan, een bondgenoot', stelde Mattis nog. 'We werken op het diplomatiek niveau, een inspanning die geleid wordt door minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson. Ik sta daar achter en bied militaire opties aan de president om de diplomatie kracht bij te zetten. Maar het is nog niet gedaan met het diplomatiek proces.'

Mattis heeft de raketaanval van dinsdagochtend door Noord-Korea zwaar veroordeeld.