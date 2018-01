Massale terugkeer van Syriëstrijders blijft uit

Hoewel een "massale uittocht" werd gevreesd, blijkt er volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) hooguit een "druppelsgewijze terugkeer". Vorig jaar (tot 15 november) zijn vijf strijders vanuit Turkije naar ons land teruggekeerd, van wie sommigen al sinds 2016 in een Turkse cel zaten. Eén persoon werd vorig jaar vanuit Turkije naar Egypte teruggestuurd.

De pas opgerichte Belgische cel met vertegenwoordigers van onze politie- en inlichtingendiensten die terugkerende Syriëstrijders moet onderscheppen aan de grens met Turkije, heeft nog maar een zevental dossiers behandeld, blijkt ook.

De cel wordt nog altijd "geleidelijk samengesteld", laat Jambon weten. In een antwoord aan MR-parlementslid Kattrin Jadin zegt Jambon dat er geen massale terugkeer van Belgische Syriëstrijders meer wordt verwacht. 'In een "maximaal scenario" gaat onze dienst uit van een 150-tal Belgische strijders die nog in leven zijn in Syrië en Irak. In theorie kunnen die allemaal naar ons land terugkeren, maar in de praktijk is dat weinig waarschijnlijk.'

Er zouden vorig jaar ook vijf strijders vertrokken zijn om zich aan te sluiten bij een andere terreurgroep dan IS. Vier zijn daarin geslaagd, ondanks alle maatregelen in de strijd tegen het terrorisme.