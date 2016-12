Massagraven met burgers gevonden in voormalige rebellenwijken Aleppo

Het oosten van Aleppo was lange tijd in handen van de rebellen, maar eerder deze maand heeft het Syrische leger die wijken met Russische steun kunnen heroveren. Rusland stelt nu dat in die oostelijke wijken grote begraafplaatsen ontdekt werden 'met Syriërs die gemarteld en op brutale wijze gedood werden', aldus de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov.

'Velen van hen missen lichaamsdelen, de meesten kregen een kogel in het hoofd', vervolgt de woordvoerder - die stelt dat deze vondst wellicht 'nog maar het begin' is. Daarnaast werden in Oost-Aleppo ook zeven grote munitiedepots ontdekt, waarmee meerdere infanterie-eenheden van wapens voorzien konden worden.

De generaal-majoor benadrukte dat Rusland alle oorlogsmisdaden van de rebellen zorgvuldig bijhoudt en openbaar zal maken. Op die manier wil hij de Westerse landen die de rebellen steunen duidelijk maken dat ze mee verantwoordelijk zijn voor gruweldaden, zo liet Konasjenkov nog optekenen. Rusland geldt als een van de belangrijkste bondgenoten van de omstreden Syrische president Bashar al-Assad.