Massabetoging in Tel Aviv tegen omstreden wet over 'Joodse natiestaat'

De wet waarin Israël wordt omschreven als de 'natiestaat van het Joodse volk' werd vorige maand goedgekeurd. De wet maakt een einde aan de gelijke status van het Arabisch en het Hebreeuws, en maakt die laatste taal de enige officiële in Israël. Het is al de tweede zaterdag op rij dat er tegen de wet wordt gemanifesteerd.

Ook wordt het 'gehele en verenigde' Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad omschreven. Er is ook een bepaling opgenomen die stelt dat het bevorderen van joodse nederzettingen in het nationaal belang is.

De bevolking van Israël bestaat nochtans voor een kleine 20 procent uit Israëlische Arabieren. Zij zijn afstammelingen van Palestijnen die op hun land bleven toen Israël in 1948 werd opgericht. Zij voelen zich behandeld als tweederangsburgers, en klagen reeds lang over discriminatie op het vlak van onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting.

Sommige demonstranten droegen Palestijnse vlaggen en er waren spandoeken te zien met 'apartheid'. Premier Netanyahu postte al een video over de betoging op zijn Facebook-pagina, waarin hij stelde 'dat er geen beter bewijs is van de noodzaak van de wet over de joodse natiestaat. We zullen onze Israëlische vlag en ons volkslied fier blijven gebruiken'.