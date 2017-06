Maryland en Washington DC klagen president Trump aan

Buitenlandse overheden die zaken te doen hebben in Washington DC zouden volgens de justitieminister van Washington DC Karl Racine bewust kiezen voor hotels en conferentiecentra die deel zijn van het zakenimperium van Trump. Volgens Racine heeft bijvoorbeeld Saoedi-Arabie al honderduizenden dollars uitgegeven aan Trump-gelieerde horeca, en lopen andere ondernemers in de omgeving van de hoofdstad zo inkomsten mis.

De rechtszaak is op basis van een wet die het de president verbiedt bijverdiensten te verkrijgen vanuit het buitenland. Trump had beloofd toen hij president werd afstand te doen van zijn bedrijf, maar heeft volgens de aanklagers slechts een fonds in eigen naam opgericht, waar alle inkomsten naartoe vloeien. Na zijn presidentschap zal hij gewoon aanspraak kunnen maken op dat fonds, en dus op die inkomsten verkregen uit het buitenland.

Dat is volgens Racine en zijn collega uit Maryland (dat grenst aan de hoofdstad) tegen de wet. Daarom brengen ze de zaak nu voor een federale rechtbank. Beide aanklagers zijn Democraten.

Direct na het aantreden van Trump werd ook al zo'n rechtszaak begonnen door twee belangengroepen. Die zaak