Martin McGuinness, medearchitect van vrede tussen Engeland en Noord-Ierland, overleden

Martin McGuinness, de voormalige leider van de Noord-Ierse nationalistische partij Sinn Féin, is dinsdag overleden. Dat melden Britse media. De 66-jarige McGuinness leed aan een zeldzame hartaandoening.

Eind januari zei McGuinness de politiek vaarwel wegens gezondheidsredenen. Eerder die maand was hij al opgestapt als vicepremier in de coalitieregering met de unionistische DUP (Democratic Unionist Party) in de nasleep van een regeringscrisis door een energieschandaal. McGuinness groeide op in Derry was lid van de IRA. In 1972, ten tijde van Bloody Sunday, was hij als 21-jarige de onderbevelhebber van de radicale paramilitaire organisatie.

Bloody Sunday was een schietpartij in Derry waarbij veertien ongewapende jongens en mannen werden neergeschoten door Britse soldaten na een vreedzame, maar door de Britten verboden demonstratie voor de burgerrechten. In de republiek Ierland werd McGuinness in 1973 veroordeeld nadat hij werd opgepakt in de buurt van een auto met munitie en explosieven aan boord. Hij kreeg twee celstraffen, omdat hij ook werd veroordeeld voor lidmaatschap van de IRA.

Toen hij 22 jaar oud was, maakte McGuinness naar eigen zeggen de overgang naar de politiek, maar volgens Londen had hij nog steeds een leidende functie binnen de IRA. McGuinness werd later een belangrijk figuur in de vredesonderhandelingen met Londen. In 2007 werd hij uiteindelijk vicepremier van de Noord-Ierse regering, een ambt dat hij tot begin dit jaar bekleedde.