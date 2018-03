Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Mars tegen wapens in Washington: 'Ik heb mijn leerlingen deze week getoond waar ze zich moet verbergen voor een schutter'

De precieze aantallen moeten nog bepaald worden, maar honderdduizenden betoogden in Washington DC voor strengere wapenwetten. 'Deze week ging het alarm af in de schoolbibliotheek', aldus Yoni, een scholier uit Virginia Beach. 'Ik dacht dat mijn uur geslagen was'.