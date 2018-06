Marokko toont lange arm en arresteert Belgisch-Marokkaanse Rif-activist

Het is zaterdagavond laat, als Wafi Kajoua vanuit de Spaanse enclave Melilla wil oversteken naar zijn geboorteplaats Nador, die naast Melilla op Marokkaans grondgebied ligt. Hij kwam hier om een protest voor te bereiden op 20 juli, een jaar nadat dat de eerste dode viel door de protesten die de Rif in Noord-Marokko sinds oktober 2016 in hun greep houden. Sinds die maand protesten duizenden Riffijnen, zoals de Marokkanen in dit gebied zich het liefst noemen, tegen de armoede, corruptie en slechte educatie en gezondheidszorg.

...