Marokko na 33 jaar opnieuw lid van Afrikaanse Unie

De staatshoofden van de Afrikaanse Unie (AU) hebben maandag beslist Marokko weer op te nemen in de organisatie, zo is bij meerdere presidenten in vergadering in Addis Abeba vernomen. In 1984 stapte het Maghreb-land op uit de voorganger van de AU, de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, omdat die toen de door Marokko bezette Westelijke Sahara erkende.

In juli diende het Noord-Afrikaanse land opnieuw een lidmaatschapaanvraag in. Marokko hoopt erop als AU-lid aan diplomatiek gewicht te winnen, onder meer in de strijd tegen de onafhankelijkheidsbeweging Polisariofront. Zowel over deze kwestie als over de nieuwe commissievoorzitter is het continent verdeeld.

Marokko was al even bezig aan een charmeoffensief om zich weer te kunnen aansluiten. Zo is koning Mohammed VI aanwezig in Addis Abeba. Financieel kan het lidmaatschap van Marokko interessant zijn, omdat de organisatie, ondanks haar streven om financieel onafhankelijk te zijn, voor 70 procent afhankelijk is van buitenlandse donaties. De Libische dictator Moe'ammar al-Khaddafi was lange tijd een genereuze weldoener.

De mogelijkheid van Marokko om opnieuw toe te treden is een van de twee thema's die de top van de AU beheersen. Het andere is de opvolging van Nkosazana Dlamini-Zuma, voorzitter van de commissie van de Afrikaanse Unie. Dat werd Moussa Faki Mahamat, de Tsjadische minister van Buitenlandse Zaken.

De erfenis van Dlamini-Zuma wordt als gemengd beoordeeld. Zo slaagde ze er niet in een uitweg te vinden voor de conflicten in Zuid-Soedan, Burundi en Congo. Bij de recente ontwikkelingen in Gambia sloeg Dlamini-Zuma wel hard op tafel.