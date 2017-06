Marokko haalt ambassadeur terug uit Nederland

Volgens Rabat is er de afgelopen de twee dagen contact geweest tussen de Marokkaanse en de Nederlandse autoriteiten op het niveau van regeringsleiders en ministers van Buitenlandse Zaken over het uitleveren van de drugscrimineel van Marokkaanse afkomst.

Tegen de verdachte waren twee internationale arrestatiebevelen uitgevaardigd. De verdachte zou lid zijn van een criminele organisatie sinds 2010 en actief zijn in de internationale drugshandel. Volgens Marokko is de verdachte ook betrokken bij de financiering van betogers in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land.

Al maanden protesteren inwoners van Noord-Marokko voor sociale rechtvaardigheid en tegen corruptie.