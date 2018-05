Marokko en Algerije: Europa's broze dam

Wat blijft er over van het ideaal van 'een veilig Europa in een betere wereld', zoals dat in 2003 werd geformuleerd in de eerste Europese Veiligheidsstrategie? Om die vraag te beantwoorden, reist Jonathan Holslag langs de frontlijnen van Europa. Van die reis zijn Marokko en Algerije de laatste haltes.