Mark Rutte: 'Zullen nooit onderhandelen met Turkije onder dreiging'

Vanavond staan de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) en de leider van de tweede grootste partij, de populistisch-rechtse Geert Wilders tegenover elkaar voor een debat in het actuaprogramma EenVandaag. In aanloop daarnaar hield Rutte, in het Engels een persconferentie voor de verzamelde Nederlandse en internationale pers.

Over de Turkijerel zei hij, net zoals vorig weekend, dat de Nederlandse regering de situatie heeft proberen te de-escaleren, 'but it takes two to tango', zei hij.

Rutte had het ook over de steun van Duits bondskanselier Angela Merkel voor de Nederlandse zaak. Daar is hij naar eigen zeggen 'very happy' mee. Merkel hekelde in het bijzonder de uitlatingen van de Turkse president Erdogan, die leden van de Nederlandse regering voor 'nazi-overblijfselen' heeft uitgemaakt. Vergelijkingen met de nazi's zijn 'volkomen misplaatst', benadrukte de bondskanselier.

De Nederlandse verkiezingen zijn 'de kwartfinale in de strijd tegen het populisme', zei Rutte over de verkiezingen van nu woensdag. 'De halve finale is in Frankrijk, in april en mei. De finale zijn de Bundestagverkiezingen in Duitsland', legde hij de metafoor uit met een verwijzing naar het Front National van Marine Le Pen en de Alternative für Deutschland van Frauke Petry.

Een coalitie met Wilders zit er dan ook niet in, herhaalde Rutte. 'Hij verliet ons tijdens het diepste van de crisis in 2012. Nu kunnen we onmogelijk nog met hem samenwerken.' Over wie er in 2012 verantwoordelijk was voor de val van de regering Rutte-I, zijn de meningen verdeeld. Een reconstructie van De Volkskrant toonde in 2014 al aan dat ook het CDA een cruciale rol speelde.'