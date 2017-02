Marine Le Pen voert campagne tegen globalisering en radicale islam

Marine Le Pen, de presidentskandidate van het rechtspopulistische Front National (FN), heeft zich zondag in Lyon onder meer geprofileerd als 'de kandidate van het volk', waarbij ze uitgebreid beroep deed op het patriottisme van de Fransen.

"Ik verdedig de steunmuren van onze samenleving tegenover onze leiders die hebben gekozen voor een gedereguleerde globalisering en massale immigratie", aldus de 48-jarige Le Pen tijdens haar toespraak in Lyon voor een publiek van een 3.000-tal sympathisanten.

Volgens Le Pen heeft Frankrijk vandaag af te rekenen met twee 'totalitaire bedreigingen': enerzijds de fundamentalistische islam, en anderzijds de economische globalisering. Om de werkloze Fransen weer aan het werk te krijgen, wil ze de immigratie van moslims aan banden leggen en bedrijven die buitenlanders in dienst nemen extra belasten.

Verwijzend naar de mesaanval op een militair aan het Louvre in Parijs afgelopen vrijdag, waarschuwde ze voor de dreiging van de radicale islam. Daarbij schetste ze een somber beeld van een Frankrijk dat gebukt gaat onder het 'juk van islamitisch fundamentalisme', 'waar het vrouwen verboden wordt cafés te bezoeken en korte rokken te dragen'. Frankrijk telt ongeveer vijf miljoen moslims, de grootste islamitische minderheid in West-Europa.

Presidentskandidate Le Pen omschreef de EU in haar toespraak als een mislukt project dat geen enkele van zijn beloftes heeft waargemaakt. Ze beloofde het Franse lidmaatschap fundamenteel te heronderhandelen. Als die onderhandelingen mislukken, komt er een referendum, benadrukte ze. Le Pen roemde in dat verband de Britten die voor de brexit hebben gestemd. Er werd zondag ook gejuicht voor de Amerikanen die Donald Trump tot president van de VS hebben verkozen.

Le Pen kan volgens recente peilingen winnen in de eerste stemronde van de verkiezingen op 23 april, maar verliest ze die positie tijdens de tweede ronde, die plaatsvindt op 7 mei.