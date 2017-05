Marine Le Pen opnieuw voorzitster Front National

Steeve Briois, de interimvoorzitter van de partij, maakte de beslissing bekend via Twitter. 'Trots op het vertrouwen dat @MLP_officiel (Marine Le Pen, nvdr.) in mij heeft gesteld. Ze herneemt vandaag het voorzitterschap.'

Le Pen had zich in eerste instantie laten vervangen door Jean-François Jalkh, maar die moest al snel een stap terugzetten nadat hij geconfronteerd werd met negationistische verklaringen uit het verleden. Daarom nam Briois, de burgemeester van Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), het voorzitterschap tijdelijk over.

In de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen moest Marine Le Pen uiteindelijk het onderspit delven tegen Emmanuel Macron. Le Pen haalde ongeveer 34 procent van de stemmen.

Volgens de krant Le Figaro, die de kandidatenlijst van het FN voor de nakende parlementsverkiezingen heeft kunnen inkijken, zal de politica wellicht zelf opkomen en zou ze haar beslissing aan het einde van de week meedelen. Eerder waren er berichten dat ze twijfelde over een eventuele kandidatuurstelling in haar district Hénin-Baumont in het noorden van Frankrijk, onder andere omdat ze 'uitgeput' zou zijn van de slag om het Elysée.

Voor 24 kiesdisctricten staat er nog geen naam op de kandidatenlijst van het Front National, aldus de krant.