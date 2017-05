Marine Le Pen komt op in haar eigen kiesdistrict

Leidster Marine Le Pen van het Front National (FN) zal bij de parlementsverkiezingen van juni in Frankrijk opkomen in haar bolwerk, het kiesdistrict Hénin-Beaumont in Pas-de-Calais. Dat heeft de verliezende presidentskandidate donderdagavond gezegd op het avondjournaal van TF1.

In 2012 verloor zij de strijd in dat district nog met enkele honderden stemmen tegen een kandidaat van de PS. Tot donderdagavond was het nog niet geheel zeker of Le Pen bij de verkiezingen van 11 en 18 juni zou kandideren.