Manuel Valls wil opkomen voor La République en marche

De oud-premier liet dinsdag op de Franse radio RTL weten dat hij bij de parlementsverkiezingen wil opkomen voor de partij van president Macron, maar daar had La République en marche niet op gerekend. Jean-Paul Delevoye zei op de Franse radiozender Europe 1 dat Valls "op dit moment niet voldoet aan de voorwaarden". De woordvoerder van Emmanuel Macron zei op diezelfde radiozender dat de kandidatuur van Valls nog niet onderzocht werd omdat hij die niet heeft ingediend.

"Als de kandidatuur niet werd ingediend, dan kan de commissie die ook niet onderzoeken", klinkt het. De woordvoerder voegt toe dat Manuel Valls nog 24 uur de tijd heeft om zijn kandidatuur aan te bieden.

La République en marche maakt donderdag bekend wie er op de partijlijst staat voor de Franse parlementsverkiezingen.

Benoît Hamon, de kandidaat van de Parti Socialiste die in de eerste ronde van de voorbije presidentsverkiezingen een teleurstellend resultaat neerzette, start op 1 juli met een eigen politieke beweging. Dat maakte de 49-jarige politicus woensdag bekend via zijn Twitteraccount.

"Op 1 juli start ik met een beweging om een nieuw inventief links herop te bouwen dat elke politieke etikette overstijgt", zo klonk het.

Je lancerai le 1er juillet un mouvement pour reconstruire une gauche inventive, qui dépassera les étiquettes politiques. #interactiv pic.twitter.com/hg5WCUOowg -- Benoît Hamon (@benoithamon) 10 mei 2017

Het is niet duidelijk of Hamon de Parti Socialiste verlaat. Hamon, die binnen de PS ex-premier Valls versloeg in de race naar het presidentschap, behaalde in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen 6,36 procent van de stemmen, een historisch dieptepunt voor de partij.